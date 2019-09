Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unter Alkohol gestürzt

Oberkirch (ots)

Eine Alkoholische Beeinflussung dürfte mit ursächlich für einen Unfall am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in der Renchener Straße gewesen sein. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch ist davon auszugehen, dass ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad in Höhe der Einmündung zur Ringelbacher Straße alleinbeteiligt zu Fall kam. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er zur Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht werden musste. Da die Beamten eine alkoholische Beeinflussung von über 1,5 Promille feststellten, wurde eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

