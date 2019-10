Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Papiercontainerbrand in Langenberg - Velbert - 1910023

Mettmann (ots)

Am Samstag (5. Oktober 2019) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 6 Uhr zum wiederholten Mal zu einem Brand an einem Papiercontainer an der Einmündung Hauptstraße / Feldstraße in Velbert-Langenberg gerufen.

Durch das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der brennende Papiercontainer gelöscht und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert werden. Eine Sachschadenshöhe konnte im Rahmen erster Ermittlungen nicht benannt werden. Nach erster Bewertung durch Polizei und Feuerwehr wurde der Brand vermutlich vorsätzlich gelegt. Hinweise auf den Brandverursacher ergaben sich vor Ort nicht.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und weitere Maßnahmen zur Spurensicherung veranlasst. Sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell