Polizei Mettmann

POL-ME: Diebstahl von Radnaben - Langenfeld - 1910021

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag, 05.10.2019 bemerkte ein 53-jähriger Mann aus Langenfeld, dass an seinem PKW die Radnaben der Felgen entwendet wurden und verständigte hierüber die Polizei. Durch die ermittelnden Beamten konnten im Bereich der Straße Tönnesbrucher Feld neben dem VW Passat des Anrufers noch acht weitere PKW der Marken Audi, BMW, Ford und VW festgestellt werden, an denen vermutlich im Zeitraum von Freitag, 04.10.2019, ca. 16.00 Uhr bis Samstag, 05.10.2019, ca. 13.00 Uhr ebenfalls die Markenembleme mit den Radnaben entwendet wurden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf den/die Täter werden erbeten an die Polizei Langenfeld unter Tel.: 02104/982-6310 oder jede andere Polizeidienststelle.

