POL-ME: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und drei Verletzten - Haan - 1910019

Am späten Samstagabend, 05.10.2019, gegen 22.08 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/Wilhelmstraße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Der 31-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Böttinger Straße und wollte die Bahnhofstraße geradeaus in die Wilhelmstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Golffahrer aus Haan und dem Renault Twingo eines 26-jährigen Mannes aus Solingen, der die Bahnhofstraße in Richtung Kaiserstraße befuhr. An beiden PKW entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 3.500 Euro. Beide PKW waren aufgrund der Beschädigungen im Frontbereich nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Golffahrers festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit. Gegen ihn wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde festgestellt, dass der Haaner nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Beide Fahrzeugführer, sowie der 32-jährige Beifahrer des Renault Twingo verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Verkehrskommissariat Süd mit Sitz in Langenfeld übernahmen die weiteren Ermittlungen.

