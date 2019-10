Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Spielhalle - Täter flüchtig - Mettmann - 1910018

Mettmann (ots)

Am Samstag, dem 05.10.2019, um 02.35 Uhr, wurde die Polizei Mettmann zu einem Einbruchalarm in eine Spielhalle am Benninghofer Weg entsandt. Noch auf der Anfahrt konnten die Beamten einen Pkw Kia aus Duisburg mit vier Personen feststellen, der aus Richtung des Einsatzortes kam. Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren, verließen die vier Personen fluchtartig das Fahrzeug in unterschiedliche Richtungen.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Diensthundes, konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. In dem Pkw, sowie auf dem Fluchtweg, wurden Diebesgut aus der Spielhalle und Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Eine Überprüfung der Spielhalle ergab, dass die Täter zuvor in das Objekt eingestiegen waren und u.a. einen dort befindlichen Tresor geöffnet hatten.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104-982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell