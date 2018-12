POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Evakuierung nach Brandgeruch in Sporthalle

Freiburg (ots) - Brandgeruch in einer Sporthalle am Sonntagabend in WT-Tiengen hat zu einer vorsorglichen Evakuierung geführt. Gegen 17:30 Uhr war der Geruch aufgefallen. Die Verantwortlichen des Fußballturnieres, das zu diesem Zeitpunkt stattfand, reagierten sofort und räumten die Halle vorsorglich. Die anrückende Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Eine defekt gegangene Röhrenlampe war für den Geruch verantwortlich. Die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden.

