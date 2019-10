POL-ME: Gefährliche Körperverletzung und Raub - Velbert - 1910020

Polizei Mettmann

Am Samstag, den 05.10.2019, gegen 22.25 Uhr, wurde die Polizei Velbert zu einem Raub- und Körperverletzungsdelikt an der Nedderstraße entsandt. Vor Ort konnten die Beamten einen 19jährigen Geschädigten aus Essen sowie eine 16jährige Geschädigte aus Velbert antreffen.

Die Geschädigte konnte kurz zuvor beobachten, wie zwei unbekannte männliche Tatverdächtige, in Höhe der Deutschen Bank Filiale, auf den am Boden liegenden Essener eintraten und einschlugen. Um die beiden Tatverdächtigen von einer weiteren Begehung abzuhalten, stellte sich die couragierte Velberterin zwischen Täter und Opfer. Daraufhin schlug ihr einer der Täter das Mobiltelefon aus der Hand und riss die Geschädigte an den Haaren zu Boden. Das Telefon steckte der Täter ein und entnahm zudem aus der Handtasche noch einen 20EUR Geldschein. Als weitere Zeugen hinzukamen, flüchteten die beiden Täter in Richtung Innenstadt und ließen den geschädigten Essener sowie die junge Frau am Boden liegend zurück.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu einem schnellen Erfolg. Der leicht verletzte Essener wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Velberterin blieb unverletzt.

Der erste Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 12-13 Jahre alt,ca. 1,50cm groß, schwarze kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, komplett schwarz bekleidet

Der zweite Täter: 16-17 Jahre, blonde Haare, deutsches Erscheinungsbild

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02104-982-6110, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

