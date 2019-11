Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte in Gelsenkirchen- Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 03.11.2019 gegen 00.17 Uhr war ein 27jähriger Gelsenkirchener zu Fuß im Ortsteil Rotthausen unterwegs. Im Bereich des Rotthauser Marktes kamen zwei Männer auf ihn zu, die ihn zunächst nach Tabak fragten. Der 27jährige setzte seinen Weg fort und wurde nun von den Tätern geschlagen und am Boden liegend getreten. Die hierbei erlittenen Verletzungen machten eine medizinische Versorgung durch eine RTW- Besatzung notwendig. Die Täter flüchteten in Richtung Steeler Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger, ein 22jähriger Gelsenkirchener, festgestellt werden. Während der Überprüfung versuchte der Tatverdächtige, einen Polizeibeamten zu schlagen. Ihm wurden Handfesseln angelegt und er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort wurden ihm Blutproben entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der andere männliche Täter trug dunkle Oberbekleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209-365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

Polizei Gelsenkirchen

