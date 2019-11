Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Gelsenkirchen-Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 02.11.2019 gegen 11.35 Uhr wurde ein 31jähriger Gelsenkirchener auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Cranger Straße im Ortsteil Erle durch eine aufmerksame Mitarbeiterin ertappt. Nach Hinzuziehen der Polizei und erfolgter Feststellung der Personalien konnte der Ladendieb seinen Weg fortsetzen.

Gegen 12.55 Uhr wurde der 31jährige erneut bei der Begehung eines Diebstahls in einem Textil-Discounter beobachtet. Nachdem sich der Täter entfernt hatte, wurde er von einem Zeugen angesprochen. Der Ladendieb setzte darauf Pfefferspray gegen ihn ein und setzte seine Flucht fort. Der Zeuge musste vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch erstversorgt werden, bevor er zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Mit Hilfe von weiteren Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte den 31jährigen an seiner Wohnanschrift festnehmen und dem Polizeigewahrsam zuführen. Die Beamten fanden Tatbeute bei ihm, die augenscheinlich aus anderen Straftaten stammt und stellten diese sicher.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wird der Täter am heutigen Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

