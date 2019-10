Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Pkw - Laptop entwendet

Braunschweig (ots)

26.10.2019, 20.00-21.00 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Zu einem Einbruch in einen Pkw kam es am vergangenen Samstagabend. Eine 46-jährige Frau hatte ihren Wagen am Samstagabend auf einem Parkplatz am Klint ordnungsgemäß angestellt. Als sie wieder mit dem Wagen losfuhr stellte die Frau fest, dass sich ihre Laptoptasche samt Laptop nicht mehr im Auto befand.

Unbekannte Täter hatten den Wagen während der Abwesenheit offensichtlich unbemerkt geöffnet und das Laptop entwendet. Insgesamt bezifferte die Frau den Wert des Diebesgutes auf mehr als 2.000,- Euro.

Die Polizei rät immer wieder dazu, auch bei nur kurzem Verlassen des Fahrzeugs keine Wertgegenstände im Inneren liegenzulassen.

