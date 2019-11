Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen - Stadtmitte, Friesenheim, Oggersheim) - Mehrere Verletzte nach fortlaufender Schlägerei zwischen 2 Personengruppen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es zuerst gegen 01:45 Uhr, auf dem Berliner Platz zu einer Schlägerei zwischen 2 Personengruppen. Hierbei hielt ein Fahrzeug am Berliner Platz, aus welchem mehrere Männer ausgestiegen und auf eine andere Personengruppe losgegangen sein sollen. Anschließend hätten sich diese wieder mit dem Fahrzeug entfernt. Gegen 03:00 Uhr kam es dann im Bereich des Klinikums Ludwigshafen und gegen 04:00 Uhr im Bereich der BG Unfallklinik Ludwigshafen, erneut zu einem Aufeinandertreffen der 16 bis 24 Jahre alten Personen, welche in den jeweiligen Krankenhäusern ihre Verletzungen behandeln ließen. Auch hier kam es zu Schlägen und Tritten durch beide Personengruppen. Alle Beteiligten konnten letztlich namentlich festgestellt werden.

Zeugen welche die Auseinandersetzung/-en beobachtet haben werden gebeten sich bei der PI Ludwigshafen 2, Tel. 0621-9632222, zu melden.

