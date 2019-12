Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011219-1069: Einbruch in Nagelstudio - Kaffeemaschine gestohlen

Radevormwald (ots)

Eine Kaffeemaschine haben Kriminelle erbeutet, die am Samstag (30.November) in ein Nagelstudio in der Max-Planck-Straße eingebrochen sind.

Nachts, zwischen 0:30 und 7:30 Uhr schlugen sie eine Fensterscheibe ein und hebelten eine Tür auf, um sich so Zutritt zu dem Nagelstudio zu verschaffen.

Sie stahlen eine Kaffeemaschine und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei geht davon aus, dass durch den Einbruch die akustische Alarmanlage ausgelöst wurde.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter 02261 81990.

