Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Montagabend (12.08.2019) eine Tankstelle an der Engelbergstraße überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Unbekannten betraten gegen 23.00 Uhr den Verkaufsraum, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Angestellte im Alter von jeweils 20 Jahren befanden. Einer der Täter bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 20-Jährige packte daraufhin mehrere Hundert Euro Bargeld in eine Plastiktüte, die die Täter mitbrachten. Im Anschluss der Tat flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Giebel. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief ergebnislos. Die Angestellten schätzen das Alter der Täter auf zirka 20 bis 25 Jahre ein, bei einer Körpergröße von jeweils 180 bis 190 Zentimetern. Beide Männer waren mit einem schwarzen Stoffbeutel maskiert. Einer der Täter trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Reißverschlüssen und weißen Bändeln sowie schwarze Nike-Sportschuhe. Er sprach deutsch mit südländischem Akzent. Der zweite trug eine knielange, schwarze Hose mit breiten, weißen Streifen an den Seiten, einen grauen Kapuzenpullover mit einem schwarzen Reißverschluss und Turnschuhe. Er sprach akzentfrei deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell