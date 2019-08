Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige offenbar sexuell bedrängt - 36 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (11.08.2019) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 19 Jahre alte Besucherin in einer Diskothek in der Stuttgarter Innenstadt sexuell bedrängt zu haben. Der Tatverdächtige war ebenfalls Besucher der Diskothek und gab sich gegen 11.15 Uhr gegenüber der 19-Jährigen als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus. Er teilte der Frau mit, dass er sie nach Drogen durchsuchen müsse. Beide begaben sich dann in die Damentoilette, wo sich die Frau, die mittlerweile Bedenken äußerte, entkleiden musste. Anschließend küsste der Tatverdächtige die Frau und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Als ein weiter Gast die Toilette betrat, ließ er von der Frau ab. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 36-Jährigen vor der Diskothek vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

