Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291119-1067: Versuchter Einbruch in Bankfiliale

Waldbröl (ots)

In der Hauptstraße in Hermesdorf haben Kriminelle vergangene Nacht (29. November) vergeblich versucht, an den Geldautomaten eines Geldinstituts zu gelangen. Die Täter hebelten um 00:51 Uhr ein Fenster zu der Bankfiliale auf und gelangten so ins Gebäude. Hier beschädigten sie eine Wand, um an einen Geldautomaten zu gelangen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten, ohne den Geldautomaten zu beschädigen, ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Zentrale Ermittlungsgruppe in Gummersbach unter 02261 81990.

