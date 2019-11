Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291119-1065: Einbrecher in Loope aktiv

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Loope haben Einbrecher am Donnerstag (28. November) gleich mehrfach zugeschlagen.

Im Tatzeitraum zwischen 16:55 Uhr und 18:10 Uhr verschafften sich die Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße "Erlenhof". Im Haus suchten sie sämtliche Schubladen und Schränke nach möglichem Diebesgut ab. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

In der Bliesenbacher Straße erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus Bargeld und diverse Schmuckstücke. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 16 Uhr rund 18:30 Uhr. Auch hier gelang es den Tätern, die Terrassentür aufzuhebeln.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Langfinger zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "An der Alten Heide". Im Schlafzimmer durchwühlten sie die Schränke und öffneten mehrere Schmuckkästchen.

Wiederum durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Pfaffenberg". Erstmal im Haus durchsuchten sie Schränke und Regale nach möglichem Diebesgut. Hier liegt die Tatzeit zwischen 14:45 Uhr und 16:45 Uhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstag (28.November) in der Tatzeit zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr im Bereich Loope verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Dabei können insbesondere Hinweise zu verdächtigen Personen, verdächtigen Fahrzeugen oder sogar Kennzeichen für die Ermittler besonders wertvoll sein.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

