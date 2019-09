Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Motorradfahrer übersehen

Am Mittwoch kam es in einem Laupheimer Kreisverkehr zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Eine 36-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr in der Biberacher Straße. Sie kam aus Richtung Ulmer Straße und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Im Kreisverkehr fuhr ein Motorradfahrer. Den übersah die Fahrerin des Seat beim Einfahren. Sie bremste. Der 42-Jährige erkannte die Situation und bremste ebenfalls. Dabei verlor der Kradlenker die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Zu einer Berührung der Beiden kam es nicht. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Den Schaden an der Suzuki schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 1674639

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell