Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281119-1063: Fußgängerin angefahren

Wipperfürth (ots)

Beim Abbiegen von der Gartenstraße auf die Straße Engelsburg hat eine Autofahrerin am Morgen (28. November) eine Fußgängerin erfasst, die dabei schwere Verletzungen davontrug. Gegen 07.50 Uhr wollte die 41-jährige Fußgängerin die Straße Engelsburg überqueren und nutzte dafür die lichtzeichengeregelte Fußgängerüberquerung. Aufgrund ihrer dunklen Kleidung war sie in der Dämmerung für die gleichaltrige und ebenfalls aus Wipperfürth stammende Autofahrerin schlecht zu erkennen. Das Auto erfasste die Fußgängerin, die daraufhin zu Boden fiel und sich so schwere Verletzungen zuzog, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. An dem Auto entstand kein Schaden.

