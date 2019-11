Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271119-1060: Fünf Leichtverletzte auf der Landstraße 320

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Homburger Straße (L 320) sind am heutigen Morgen (27. November) zwei Autofahrerinnen im Alter von 29 und 42 Jahren sowie drei Kinder zwischen 10 und 16 Jahren leicht verletzt worden. Die 29-Jährige hatte gegen 07.25 Uhr von einer Bushaltestellenbucht in Höhe der Einmündung mit der Zirrer Straße auf die Fahrbahn der L 320 einfahren wollen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 42-Jährigen kam, die in Richtung Nümbrecht unterwegs war. Alle Insassen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; der Wagen der 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

