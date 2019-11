Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271119-1057: Einbruch in Drabenderhöhe

Wiehl (ots)

In der Zeit zwischen 13.45 und 23.45 Uhr sind Einbrecher am Dienstag (26. November) in ein Einfamilienhaus in der Klausenburger Gasse eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und konnten das Fenster im Anschluss entriegeln. Über die Beute konnten die Geschädigten bei der Anzeigenerstattung noch keine genauen Angaben machen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell