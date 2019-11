Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 26112019-1052 Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der August-Mittelsten-Scheid-Straße haben sich am Dienstag Nachmittag (26. November) zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Wipperfürth war gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw aus Hartegasse kommend in Fahrtrichtung Wipperfürth unterwegs. Er stieß auf Höhe der Firma Jockey mit einem 37- jährigen Autofahrer aus Wipperfürth zusammen, der in Fahrtrichtung Hartegasse fuhr. Beide Personen wurden nach ärztlicher Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand hoher Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

