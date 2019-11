Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahndung mit Phantombild nach falschem Polizeibeamten

Engelskirchen (ots)

Mit einem Phantombild sucht die Siegener Polizei nach einem Mann, der am 7. November einen Mann mit dem Trick des falschen Polizeibeamten betrog. Ungewöhnlich ist die Tatbegehung - der in Siegen wohnende Geschädigte fuhr auf Anweisung der Betrüger ins Oberbergische Engelskirchen, um dort Bargeld an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Hinweise zu dem Mann oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Siegen unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen. Die Fahndung kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/engelskirchen-betrug

Die Pressemeldung der Polizei Siegen können Sie unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4451137 einsehen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell