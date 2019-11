Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251119-1051: Unfallflucht auf der Huckinger Straße

Hückeswagen (ots)

Einen hohen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Hückeswagen-Wiehagen an einem geparkten PKW hinterlassen. Zwischen 16.15 Uhr am Sonntag (24. November) und 10.00 Uhr am heutigen Montag hatte der Geschädigte seinen erst etwa 6 Wochen alten Peugeot am Straßenrand der Huckinger Straße geparkt. Aufgrund des Schadenbildes dürfte ein vorbeifahrendes Fahrzeug gegen die Fahrerseite des Wagens geraten sein. Trotz des großen Schadens an dem Auto setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Am Rückspiegel hinterließ der Verursacher einen grünen Farbabrieb am Außenspiegel (siehe Foto). Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

