POL-GM: 251119-1050: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Ein Autofahrer aus Waldbröl ist heute Morgen (25. November) in Waldbröl-Bröl von der Landstraße 339 (Oberbrölstraße) abgekommen und hat sich beim Zusammenstoß mit einem Baum Verletzungen zugezogen. Der 41-Jährige war gegen 07.10 Uhr in Richtung Nümbrecht unterwegs und im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Audi prallte auf einer angrenzenden Wiese gegen einen Baum und wurde dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer kam nach einer ersten Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

