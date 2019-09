Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau flüchtet nach Zusammenstoß

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am Freitagnachmittag (20.09., 17.15 Uhr) beabsichtigte ein 64-jähriger Opel-Fahrer an der Ampel-Kreuzung Herzebrocker Straße/ B64 nach links in Fahrtrichtung Herzebrock zu fahren.

Nachdem er in den Kreuzungsbereich eingefahren war, sah er eine von rechts kommende dunkle Mercedes A-Klasse. Beide PKW-Fahrer bremsten ab, konnten einen Zusammenstoß aber nicht vermeiden.

Der 64-jähriger Opel-Fahrer hielt daraufhin auf dem Standstreifen des rechten Fahrbahnrandes an.

Die Mercedes-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Herzebrock fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Opel-Fahrer merkte sich das Kennzeichen der Unfallflüchtigen und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einer 75-jährigen Frau aus Paderborn, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell