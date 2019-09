Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Pkw-Aufbrüche in Versmold - Polizei sucht dringend Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Nacht zu Samstag (21.09.) wurden in der Versmolder Innenstadt nach bisherigen Meldungen zunächst drei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Sonntagnacht (22.09.) gab es einen weiteren Aufbruch eines Pkw.

Die unbekannten Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, um sich Zutritt zu verschaffen.

In der Altstadtstraße kam es in der Samstagnacht zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Die Autos standen jeweils vor den Wohnanschriften. Hier wurden Bargeld und eine Geldbörse entwendet.

In unmittelbarer Nähe wurde ein weiterer Pkw an der Wiesenstraße aufgebrochen. Das Fahrzeug war ebenfalls vor dem Wohnhaus abgestellt. Zum Diebesgut können derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

Ein vierter Pkw-Aufbruch wurde vorläufig abschließend aus der Sonntagnacht bekannt. Hier entwendeten die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen eine Sonnenbrille.

Die Polizei Gütersloh sucht dringend Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

