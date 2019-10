Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Doppelhaushälfte

Herdecke (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam ein zum Garten liegendes Küchenfenster und drangen so in eine Doppelhaushälfte in der Straße Auf den Brennen ein. Die Täter gelangten nur in die Küche und stahlen hier einen kleinen Bargeldbetrag. Vermutlich wurden sie durch den zurückkehrenden Besitzer gestört und flüchteten.

