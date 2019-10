Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher mit Schuhfetisch

Herdecke (ots)

Am Mittwoch nutzten Unbekannte die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaber eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße. Sie hebelten zwischen 19:00 und 22:00 Uhr die zurückliegende Terrassentür auf und betraten die Wohnung. Sie durchsuchten die Räume, hatten es aber scheinbar insbesondere auf die Schuhe der Wohnungsinhaber abgesehen. Fünf Paar nahmen die Täter an sich. Handys, die ebenfalls offensichtlich in der Wohnung herum lagen, blieben unberührt. Lediglich einen kleinen Bargeldbetrag nahmen die Täter noch mit. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

