Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 3-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 3-jähriges Kind auf der Hagener Straße in Gevelsberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 58-jährige Hagenerin fuhr mit ihrem VW Beetle auf der Hagener Straße in Richtung Hagen. An der Kreuzung zur Brüderstraße musste sie verkehrsbedingt an der dort Rotlicht zeigenden Fußgängerampel halten. Als sie bei Grün anfuhr, stieß sie mit dem 3-Jährigen Jungen aus Gevelsberg zusammen, der bei Rot von links die Fahrbahn überqueren wollte. Der 3-Jährige wurde lediglich leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

