POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Mit 1,94 Promille Unfall gebaut

Ludwigshafen (ots) - Am 26.11.2018 gegen 16.20 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Auto auf der Prälat-Caire-Straße in Richtung Buschweg. Dort wollte sie an der Kreuzung links in den Buschweg abbiegen. Da die Ampel rot zeigte, hielt sie an. Zur gleichen Zeit fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto auf dem Buschweg und wollte an der Kreuzung rechts in die Prälat-Caire-Straße einbiegen. Beim Abbiegen verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Auto, kam ins Schlingern und fuhr in Schlangenlinien gegen das Auto der 31-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei der 48-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab 1,94 Promille. Daraufhin wurde sie mit zur Dienststelle genommen. Schlüssel, Fahrzeugschein und Führerschein wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell