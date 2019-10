Polizei Korbach

POL-KB: Haina/Kloster - Tresor, Zigarettenautomaten und Schreckschussrevolver in abgelassenen Wohrateichen gefunden, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

Am Freitag (18. Oktober) wurden die Löschteiche in der Nähe der Vitos-Klinik Haina trockengelegt. Dabei kamen verschiedene Gegenstände zum Vorschein, die weitere Ermittlungen der Polizei erforderlich machen.

Am frühen Freitagnachmittag meldete sich ein Verantwortlicher bei der Polizei Frankenberg: Nach dem Ablassen des Wassers aus den Wohrateichen in Haina hatte man einen Tresor, zwei Zigarettenautomaten, Munition und einen Revolver im Schlamm der Teiche aufgefunden.

Eine Streife der Polizei Frankenberg konnte vor Ort feststellen, dass sich die Gegenstände an verschiedenen Stellen in einem der zwei Teiche befanden. Sie steckten teilweise tief im Schlamm. Zur Bergung des Tresors forderte die Polizei die Unterstützung der Feuerwehren aus Haina und Frankenberg an. Bei der späteren Sichtung der durch die Polizei Frankenberg sichergestellten Gegenstände konnte Folgendes festgestellt werden:

Der ungeöffnete Stahltresor hat eine Größe von etwa 50 mal 50 Zentimetern und ein Gewicht von etwa 250 Kilogramm, er ist stark verrostet. An den Tresor befinden sich Spuren von versuchtem gewaltsamen Öffnen, wahrscheinlich mittels Flex und Bohrmaschine.

Die zwei Zigarettenautomaten sind ebenfalls schon stark verrostet, sie stammen noch aus DM-Zeiten.

Bei der aufgefundenen Waffe handelt es sich um einen alten Schreckschussrevolver, bei der Munition um Übungsmunition. Auch diese Gegenstände weisen starke Rostspuren auf.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tresor aus einer Straftat, wahrscheinlich einem Einbruchsdiebstahl, stammt. Aufgrund der Berichterstattung gingen bereits mehrere Hinweise auf mögliche Eigentümer des Tresors ein. Die bisherigen Überprüfungen dieser Hinweise führten aber nicht zur Ermittlung des Eigentümers.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, bittet daher weiterhin um Hinweise die zur Aufklärung beitragen können. Soweit sich kein Berechtigter bei der Polizei meldet, wird der Tresor gewaltsam geöffnet.

