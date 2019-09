Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizeiorchester München gibt Benefizkonzert in Höchenschwand - Reinerlös zu Gunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)

Höchenschwand/Kreis Waldshut (ots)

Zu einem einmaligen Benefizkonzert wird am Sonntag, 13.10.2019 das Bundespolizeiorchester aus München im Haus des Gastes in Höchenschwand erwartet. Es handelt sich um ein mit 46 Berufsmusiker(innen) besetztes Profiorchester, deren Angehörige alle ein Hochschulstudium oder eine Konservatoriums-Ausbildung absolviert haben. Es zählt zu den renommiertesten symphonischen Blasorchester der Bundesrepublik. Das Orchester spielt neben staatlichen und beruflichen Anlässen immer wieder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei Benefizkonzerte für soziale oder mildtätige Zwecke. Viele Sportinteressierte haben das Orchester sicherlich auch schon beim Spielen der Nationalhymne bei Länderspielen und Meisterschaften erlebt. So gehen auch die Reinerlöse dieses Abends an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Währen im ersten Konzertteil klassische symphonische Werke auf dem Programm stehen, ist der zweite Teil den amerikanischen Musikerlegenden gewidmet. Sprichwörtlich "in den Händen des Publikums liegt es", ob die Musiker noch die eine oder andere Zugabe aus dem Notenheft ziehen werden. Das Orchester spielt an diesem Abend unter der Leitung ihres Chefdirigenten Jos Zegers. Vor dem Konzert und in der etwa 30-minütigen Pause werden die Besucher im Foyer der Halle mit Getränken und kleinen Snacks bewirtet. Tonträger des Orchesters können ebenfalls günstig erworben werden. Zum Ende des ersten und Beginn des zweiten Programmteils werden die Organisatoren die Arbeit der DKMS vorstellen.

Im Zeitraum von 10:00 bis 19:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich als Stammzellenspender für die DKMS typisieren zu lassen. Dabei genügt ein kurzer Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen in der Mundhöhle. Die Volksbank Hochrhein unterstützt diese Aktion als Sponsoringpartner. Die Auszubildenden der Bank helfen im Rahmen eines Projektes bei der Organisation und der Durchführung der Veranstaltung und der Typisierungsaktion.

Bereits am 15. September 2018 hatte sich das Orchester bei einem Konzert in Lauchringen in den Dienst der guten Sache gestellt. Der Erfolg bei dieser Veranstaltung, bei der sich am Schluss über 80 Personen typisieren ließen, war Ansporn sowohl für die Mitarbeiter der Bundespolizei als auch für die Volksbank Hochrhein, sich in diesem Jahr erneut für die Arbeit der DKMS zu engagieren.

MdB Felix Schreiner, der örtliche Wahlkreisabgeordnete, der auch Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein ist, hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen. Die Gemeinde Höchenschwand war sofort bereit, das Haus des Gastes für diese Benefizveranstaltung zu Verfügung zu stellen.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information Höchenschwand und über das Reservierungssystem "www.reservix.de" bzw. den bekannten Vorverkaufsstellen dieses Systems. Restkarten sind ggf. noch an der Abendkasse erhältlich.

Hinweis für die Medien: Bildmaterial vom Orchester und seinem Chefdirigenten sind im Internet unter "www.bundespolizei.de" unter dem Menüpunkt Bundespolizeiorchester München downloadbar.

