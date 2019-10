Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reitzenhagen - Alarmauslösung schlägt Täter in die Flucht - Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Korbach (ots)

Letzte Nacht gegen 1:30 Uhr wurde in Reitzenhagen, Am Unterscheid, in einem zur Tatzeit unbewohnten Einfamilienhaus der Alarm ausgelöst. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, waren ins Haus eingestiegen und hatten dort einen Alarm ausgelöst. Sie ergriffen anschließend ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

