Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Schule

Korbach (ots)

Gestern Abend, in den späten Abendstunden, warfen unbekannte Täter an einer Schule in der Stresemannstraße die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss ein. Mit Hilfe einer Mülltonne überstiegen sie die Brüstung und gelangten so in einen Abstellraum der Schulkantine. Sie versuchten vergeblich die Tür der Abstellkammer auszubrechen, um in weitere Räume der Schule zu gelangen. Aus dem Abstellraum erbeuteten die Täter lediglich eine geringe Menge Münzgeld aus einer Geldkassette. Damit flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden an Fenster und Zimmertür beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell