Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Bergheim - Diebstahl eines Zigarettenautomaten auch in Bergheim

Korbach (ots)

Wie der Polizei erst gestern Nachmittag bekannt wurde, kam es in der Schloßstraße in Edertal-Bergheim zu einem weiteren Diebstahl eines Zigarettenautomaten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war in der Zeit von 1:30 Uhr und 2 Uhr in Netze in der Edertalstraße ein Zigarettenautomat entwendet worden, wir berichteten. Derzeit geht die Polizei von einem Tatzusammenhang der beiden Diebstähle aus, auch wenn der Diebstahl in Bergheim erst gestern Nachmittag festgestellt wurde. Genau wie in Nezte wurde der Zigarettenautomat von der Wand gehebelt und abtransportiert. Deshalb fragt die Polizei erneut, wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Schloßstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder auch in der Zeit davor beobachtet. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell