Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizei schnappt Fahrraddieb auf frischer Tat

Korbach (ots)

Zwei Streifen der Polizeistation Korbach haben in der vergangenen Nacht zum heutigen Dienstag einen Mann festgenommen, der die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes eingeschlagen hatte und versuchte ein Fahrrad zu entwenden.

Um kurz nach Mitternacht hatte der Eigentümer eines Fahrradgeschäftes in der Flechtdorfer Straße, der im selben Haus wohnt, ein Scheibenklirren gehört. Sofort verständigte er die Polizei. Zwei Funkwagen trafen kurze Zeit später am Geschäft ein und überraschten den Täter noch dabei, wie er ein Fahrrad durch die eingeschlagene Schaufensterscheibe ziehen will. Als er die Polizei bemerkte, versuchte er zu flüchten, konnte aber schon nach wenigen Metern festgenommen werden. Anschließend wurde er mit zur Dienststelle genommen, um seine Personalien festzustellen. Der 20-jährige Mann aus Bad Arolsen, der nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, muss sich nun wegen versuchten schwerem Diebstahl verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Das Fahrrad hat ein Wert von 600 Euro.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell