POL-LDK: - Sprit in Burg geklaut - Hochwertiges E-Bike in Ehringshausen verschwunden - Sprinter in Bechlingen zerkratzt - Graffiti in Naunheim - Wohnungseinbruch in Oberwetz

Herborn-Burg: Sprit abgezapft -

Rund 400 Liter Diesel ließen Diebe aus den Tanks zweier MAN-Kipper in der Straße "Böseborn" mitgehen. In der Nacht von Montag (03.12.2018) auf Dienstag (04.12.2018) öffneten die Täter die Tanks und saugten den Kraftstoff ab. Bei der Menge an Diesel geht die Polizei davon aus, dass die Täter mehrere Kanister füllten und diese mit einem größeren Fahrzeug, z.B. einem Transporter, in Sicherheit brachten. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der besagten Nacht, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Hochwertiges E-Bike gestohlen -

Im Zeitraum von Donnerstag vergangener Woche (29.11.2018) bis Montagabend (03.12.2018) verschwand von einem Firmengelände in der Straße "Am Bahnhof" ein rund 2.000 Euro teures E-Bike. Der Besitzer hatte das Pedelec mit einem massiven Gliederschloss gesichert. Die Diebe knackten das Schloss und machten sich mit dem Bike aus dem Staub. Das Fahrrad vom Hersteller "HNF Heisenberg" ist schwarz und mit 26 Zoll-Reifen und einer 9-Gang-Nabenschaltung ausgestattet. Am Lenker sind auffällig braune Korkgriffe angebracht, zudem ist ein extra stabiler Gepäckträger montiert. In den Speichen sind orange-gelbe Reflektoren fixiert. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des auffälligen E-Bikes nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Bechlingen: Pkw rundherum zerkratzt -

In der Borngasse ließen Vandalen an einem Mercedes Transporter einen Lackschaden von zirka 1.000 Euro zurück. Der graue Sprinter parkte zwischen dem 24.11.2018 und dem 02.12.2018 in Höhe der Hausnummer 36. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter rundherum Kratzer in den Lack des Fahrzeugs. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim: Graffiti in der Wetzlarer Straße -

An der Fassade des ehemaligen Penny Marktes verewigten sich unbekannte Sprayer. Im Laufe der vergangenen sieben Tage brachte sie mit schwarzer Farbe die Parolen "(NE) Fuck the system", "Killa BabaEro" sowie "187" auf. Die Schäden beziffert der Besitzer auf mindestens 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Oberwetz: Über Terrassentür eingestiegen -

In der Hohen Straße stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Sie brachen über die Terrassentür ein und durchwühlten mehrere Räume. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner, ließen sie keine Wertsachen mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 800 Euro. Zeugen, die die Täter am Dienstag (04.1.2018), zwischen 16.00 Uhr und 18.20 Uhr beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in der Hohen Straße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

