Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Bargeld aus Wohnzimmer gestohlen

Wetter (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Dienstag gelangten Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße. Die im 3. Obergeschoss liegende Wohnung wurde durch die Täter auf bisher unbekannte Weise betreten. Sie betraten den Flur und das Wohnzimmer, öffneten einen Schrank und bedienten sich scheinbar gezielt an einer Geldtasche. Sie entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

