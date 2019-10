Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher kamen nur bis in den Garten

Wetter (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen beschädigten Unbekannte den Holzzaun eines Gartengrundstückes eines Einfamilienhauses an der Grundschötteler Straße. Sie beschädigten den Gartenzaun mit einer Doppelhacke, die sie am Tatort zurückließen. An dem Haus selber konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Weiere Hinweise gibt es derzeit keine.

