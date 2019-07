Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth OT Maximiliansau - Unfallflucht

Wörth am Rhein (ots)

Im Zeitraum vom 25.7. bis 26.7. wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden die Hausecke des Anwesens Weidenweg 3 in Wörth am Rhein beschädigt. Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben, welches in einer Höhe von circa 48-63cm beschädigt sein dürfte? Vage Hinweise liegen vor, dass es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt habe.

