Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Autofahrerin durch Sonne geblendet

Wetter (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Mazda auf der Straße Schöllinger Feld. Durch die tiefstehende Sonne wurde sie geblendet und übersah dadurch einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Die 67-Jährige fuhr ungebremst auf den Anhänger auf und verletzte sich dabei leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mazda wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden musste.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell