Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall mit Verletzten am Ochsenkamp

Schwelm (ots)

Am Dienstagmittag wollte ein 80-jähriger Schwelmer mit seinem Opel von der Viktoriastraße nach links auf die Straße Am Ochsenkamp abbiegen. Nachdem er kurz an dem dort befindlichen Stoppschild anhielt, fuhr er langsam in den Kreuzungsbereich ein. Er übersah dabei die von rechts kommende 34-jährige Schwelmerin mit ihrem Honda und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten verletzten sich bei dem Aufprall leicht und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

