Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Mötzingen, Verkehrsunfall in Mötzingen, Brand in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Mötzingen: Einbruch

Vermutlich auf Bargeld hatte ein Einbrecher es abgesehen, der zwischen Mittwoch und Sonntag in ein Wohnhaus in der Bondorfer Straße eingestiegen war. Wahrscheinlich hatte der Täter sich an einem Fenster zu schaffen gemacht, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Er durchsuchte die Räume und stieß auf mehrere hundert Euro Bargeld, die er mitgehen ließ. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

Mötzingen: Mit Traktor zusammen gestoßen

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro forderte ein Unfall am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 1076. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Traktors war kurz nach 17:00 Uhr in Richtung Öschelbronn unterwegs. Er wollte auf Höhe des Feldwegs beim Gewann "Weinfächlen" nach links abbiegen und setzte den Blinker. Vermutlich übersah dies eine 55-Jährige in einem Mercedes. Sie überholte ihn, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 54-Jährige erlitt eine leichte Verletzung und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Sindelfingen: Brand in Wohnhaus

Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte es am Montagmorgen in einem Wohnhaus in der Welfenstraße. Die sechs Bewohner wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wurde vorerst auf etwa 150.000 Euro beziffert. Aktuell sind die beiden Wohnungen des Gebäudes nicht bewohnbar.

Gegen 05:50 Uhr kam es in der Erdgeschosswohnung zu einem Brand, dessen Flammen schließlich auch den Balkon der darüber liegenden Wohnung erreichten. Während die beiden Bewohner des Erdgeschosses das Haus selbständig verlassen konnten, mussten die Personen aus dem ersten Obergeschoss mittels Leiter von der Feuerwehr gerettet werden. Sie konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr eigenständig nach draußen gelangen. Auch die Bewohner der beiden Nachbargebäude mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Sie durften anschließend wieder zurückkehren. Zur Klärung der Brandursache wurden Beamte der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hinzugezogen. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell