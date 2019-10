Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Seniorenzentrum

Mönchengladbach (ots)

In ein auf der Sonnenstraße in Geneicken gelegenes Seniorenzentrum sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 06.30 Uhr eingebrochen.

Zutritt verschafften sie sich, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auf der Suche nach Diebesgut in zwei Etagen beschädigten sie mehrere Türschlösser. Mitsamt Beute flüchteten sie anschließend vermutlich über die Dachterrasse in der Hochparterre.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, bitte unter 02161-290 an die Polizei. (cw)

