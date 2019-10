Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

An zwei Grundstücken haben Einbrecher in den vergangenen Tagen jeweils Zäune überklettert, um an die Häuser zu kommen.

Am Jörespfad in Lürrip überwanden sie zwischen Mittwoch, 11.30 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr den etwa zwei Meter hohen Zaun, gelangten über den Garten an das Reihenhaus und machten sich an dem geschlossenen Rollladen der Terrassentür zu schaffen. Allerdings flüchteten sie, gegebenenfalls durch eine Störung von außen, bevor sie sich Zugang zum Haus verschaffen konnten.

Der etwa 1.60m hohe Zaun, den Täter am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr überkletterten, umschließt das Grundstück eines Reihenhauses auf der Eifelstraße in Schrievers. Auch hier gingen sie anschließend über den Garten zur Terrassentür, hebelten diese allerdings auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten letztendlich mitsamt Bargeld und elektronischem gerät als Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

