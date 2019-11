Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Kleintransporter kommt von Fahrbahn an, Fahrer schwer verletzt

Lathen (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Sögeler Straße in Lathen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Sögeler Straße in Richtung B 70. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Hausnummer 70 von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

