Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Betrügerisches Vorgehen einer vermeintlichen Polsterwerkstatt in Stralsund

Stralsund (ots)

Im Juli und August 2019 wurden in der Hansestadt Stralsund Flyer der Firma Polsterwerkstatt Strela in den Briefkästen verteilt. Ebenso erschien eine Annonce in der Ostsee-Zeitung, wo besagte Firma mit der Restauration alter Möbel warb.

Die Kontaktaufnahme der Interessenten erfolgte telefonisch unter der Rufnummer auf dem Flyer bzw. der Annonce. Es fand eine Terminabsprache statt, wo ein Mitarbeiter der Firma Polsterwerkstatt Strela zu den Interessenten nach Hause kam und sich das zu restaurierende Stück ansah. Vor Ort fand dann eine Besichtigung statt und es wurde sofort händisch ein Auftrag ausgefüllt. Dieser Auftrag enthielt den vollständigen Rechnungsbetrag sowie eine Anzahlung in Bar.

Die Geschädigten leisteten eine Anzahlung in Bar und der vermeintliche Mitarbeiter der Firma Polsterwerkstatt Strela gab an, für die Arbeit an dem Möbelstück 9 bis 10 Tage zu benötigen. Das Möbelstück wurde nicht mitgenommen, da der Mitarbeiter das Leder angeblich bestellen und einfärben müsse. Nachdem die Geschädigten nach 14 Tagen nichts mehr von der Firma hörten, wurde versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Dies scheiterte daran, dass die Rufnummer nicht mehr vergeben war.

Neben der Kriminalpolizei Stralsund führt auch das Gewerbeamt Stralsund in dieser Sache Ermittlungen durch. Gibt es weitere Geschädigte, wo der Tatverdächtige ähnlich vorging? Wer hat sich auf diese Annonce hin bei der Firma Polsterwerkstatt Strela gemeldet? Wer hat eine Anzahlung gemacht bzw. hatte einen Mitarbeiter dieser Firma in seiner Wohnung? Wer kann Hinweise zum Aussehen des Mitarbeiters oder andere sachdienliche Hinweise zu dieser Firma geben? Wer Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 2830-214, im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 28900 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

