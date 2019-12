Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021219-1072: Einbruch in Gaststätte

Waldbröl (ots)

Am Sonntag (1. Dezember) haben Unbekannte in eine Gaststätte an der Kaiserstraße eingebrochen. Zwischen 04.00 und 12.00 Uhr haben die Täter zunächst eine Abdeckung eines zur Kaiserstraße gelegenen Kellerschachtes abgehoben. Nachdem sie das Kellerfenster aufgebrochen hatten, gelangten sie in das Lokal, wo sie zwei Geldspielautomaten aufhebelten. Mit dem dabei erbeuteten Geld und einem Laptop flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

