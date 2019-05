Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Autos aufgebrochen

Wathlingen (ots)

In Wathlingen wurden zwei geparkte Autos der Marke BMW aufgebrochen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden aus einem im Finkenweg geparkten BMW fachmännisch diverse Einbauteile aus dem Bereich der Mittelkonsole entwendet. Ähnlich war es bei einem in der Bachstraße geparkten Auto. Hier wurden das Lenkrad und das Display demontiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen, Tel.: 05144/98660, zu melden.

