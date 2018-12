POL-FR: Breisach/Neuf-Brisach - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Freiburg (ots) - Breisach/Neuf-Brisach - Anlässlich des traditionellen Weihnachtsmarktes in Neuf-Brisach wurde die Gendarmerie am Sonntag 09.12.2018 durch das Polizeirevier Breisach unterstützt. Die gemeinsame Fußstreife bot den Kollegen auch Gelegenheit sich zu aktuellen Themen auszutauschen. Der Weihnachtsmarkt in Neuf-Brisach ist ein Besuchermagnet und war auch in diesem Jahr sehr gut auch von deutschen Besuchern frequentiert.

